ENCHENTES

Lewis Hamilton pede doações para o RS: 'Meu coração está com todos os impactados'

Heptacampeão mundial da Fórmula 1 publicou mensagem de apoio aos gaúchos nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 14:35

Lewis Hamilton pediu ajuda para o Rio Grande do Sul Crédito: Jay Hirano Photography/Shutterstock.com

Lewis Hamilton foi às redes sociais pedir doações para o Rio Grande do Sul, que vem sendo afetado por grandes enchentes nas últimas semanas. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 mandou uma mensagem de apoio aos gaúchos, e disse que 'seu coração está com os impactados' pela tragédia. Ao todo, 147 pessoas morreram após os temporais que atingem diversas regiões do estado.

"Meu coração está com todos impactados pelas enchentes no Brasil. Se você puder, junte-se a mim para apoiar as bravas pessoas na luta para ajudar os impactados por esta emergência", escreveu o britânico.

Lewis Hamilton pediu doações para o Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução

Além da mensagem, Hamilton colocou o link do site de doações para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), órgão da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) responsável por proteger os direitos de pessoas em situação de refúgio.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, foram registradas 147 mortes, 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas por causa das enchentes. Além disso, 76.884 pessoas foram levadas para abrigos e outras 538.545 ficaram desalojadas. Ao todo, as chuvas afetaram 2.124.203 pessoas e 450 dos 497 municípios do estado.