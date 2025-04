LIBERTADORES

Libertad x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio Dr. Nicolás Leoz, em Assunção

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2025 às 17:30

Libertad e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (23) Crédito: Divulgação/São Paulo

Em confronto direto pela liderança do Grupo D, Libertad e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Nicolás Leoz, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. Confira onde assistir ao vivo, as prováveis escalações e os destaques da partida.>

Onde assistir Libertad x São Paulo ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo na TV Globo (canal aberto), ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).>

Libertad

Líder do grupo com 6 pontos, o Libertad chega embalado após duas vitórias seguidas — 1 a 0 contra o Alianza Lima e 2 a 0 sobre o Talleres. Jogando em casa, a equipe paraguaia tenta manter os 100% de aproveitamento e abrir vantagem na ponta da tabela.>

São Paulo

Após vencer o clássico contra o Santos no Brasileirão, o Tricolor paulista foca novamente na competição continental. Com quatro pontos somados (uma vitória e um empate), o time comandado por Luis Zubeldía busca um bom resultado fora de casa para tentar assumir a liderança do grupo.>

A principal novidade na equipe é o retorno do zagueiro Arboleda, poupado no clássico por sobrecarga muscular. Por outro lado, Zubeldía ainda não poderá contar com jogadores importantes como Lucas Moura e Calleri.>

Prováveis escalações de Libertad x São Paulo

Libertad: Morínigo; Giménez, Thomas, Viera, Ramírez; Melgarejo, Cardozo, Caballero, Franco; Fernández, Roque Santa Cruz. Técnico: Daniel Garnero.>

São Paulo: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.>

Ficha do Jogo

Jogo: Libertad x São Paulo>

Campeonato: Copa Libertadores 2025 – 3ª rodada>

Data: Quarta-feira, 23 de abril de 2025>

Horário: 21h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Dr. Nicolás Leoz, Assunção (Paraguai)>