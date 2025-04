SUL-AMERICANA

Vitória x Cerro Largo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Barradão, em Salvador

Vitória e Cerro Largo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo via streaming pelo Paramount+.>

Vitória

O Vitória, vice-líder do Grupo B com dois pontos, ainda busca sua primeira vitória na competição. O time baiano empatou os dois primeiros jogos: 1 a 1 contra a Universidad de Quito, no Barradão, e 0 a 0 com o Defensa y Justicia, fora de casa.>