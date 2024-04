FUTEBOL

Lista de jovens jogadores mais experientes do mundo tem seis brasileiros

Levantamento do CIES Football Observatory traz Vitor Roque e Endrick no top-20; veja

Um levantamento feito pelo CIES Football Observatory colocou o atacante Endrick, do Palmeiras, como um dos 100 jogadores da categoria sub-20 mais experientes do mundo. O palmeirense ficou na 17ª posição do ranking, atrás do compatriota Vitor Roque, atacante do Barcelona, que ficou em 13º