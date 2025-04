CONTROVERSO

Liverpool quer pagar meio bilhão em jogador acusado de agressão

Segundo jornal espanhol, o time inglês estaria disposto a pagar fortuna por Mason Greenwood

O Liverpool estaria interessado em trazer o ponta do Olympique de Marseille Mason Greenwood de volta à Premier League. Segundo o jornal espanhol Fichajes, o clube inglês pode oferecer até €80 milhões (R$ 535 milhões) para os franceses pelo jogador de 23 anos.>

Greenwood foi revelado pelo Manchester United, mas em janeiro de 2022 foi afastado do clube após ser acusado de violência doméstica e estupro pela ex-namorada. O jogador foi preso no mesmo mês, mas pagou a fiança dois dias depois. Depois de um ano longe dos gramados, foi absolvido pelo tribunal inglês e os Diabos Vermelhos reintegraram Greenwood ao time. Mas logo o clube optou por se desfazer do jogador, após pressão da torcida.>