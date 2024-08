VITÓRIA

Luan Santos alerta que time precisa encarar todos os jogos na Série A como finais

Volante está de volta ao time após ficar de fora contra o São Paulo

Da Redação

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 17:25

Fora contra o São Paulo, Luan Santos volta ao time contra o Vasco Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

De fora contra o São Paulo pela "cláusula do medo", que impede jogadores emprestados de jogarem contra os times donos de seus passes, o volante Luan Santos está novamente a disposição do técnico Thiago Carpini para o próximo compromisso do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o jogador pontuou que o elenco do Leão precisa encarar a partida contra o Vasco como uma final. O jogo, válido pela 25ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (1º), no Barradão, a partir das 18h30.

"Não só eu, como todo o grupo encara, como uma final. O professor Carpini tem passado a tranquilidade para a gente de que temos que jogar jogo a jogo. Não adianta pensar lá na última rodada, tem que passar degrau por degrau. Trabalhamos muito bem na semana e vamos encarar esse jogo de domingo como se fosse uma final", iniciou.

Antes de entrar em campo novamente pelo Leão, o volante pontuou que o time precisa repetir a atuação contra o Cruzeiro para conseguir vencer. "A expectativa [de voltar] é a melhor possível. Acho que temos que fazer um jogo como fizemos no primeiro tempo contra o Cruzeiro. No segundo tempo acabou acontecendo o lance que, para todos, foi praticamente unânime que foi irregular, mas não quero falar sobre isso. Nossa equipe teve um desempenho muito bom. Acho que isso mostra a nossa força aqui dentro de casa. Quando a nossa equipe joga dessa maneira junto com o apoio da nossa torcida, temos certeza que estamos mais perto de conseguir os três pontos", deu o recado.

O Vitória vai entrar em campo na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o rival carioca atualmente ocupa a 8ª posição na competição. A boa fase também se estende à Copa do Brasil, já que o clube do Rio de Janeiro venceu a partida de ida das quartas-de-final do torneio. Além disso, o Cruzmaltino está há sete jogos sem sair de campo derrotado. Segundo o volante, o apoio da torcida é essencial para interromper a sequência positiva do adversário.

"A equipe do Vasco é uma grande equipe e vem passando por um momento muito bom. Ganharam os últimos jogos. O que temos que fazer é trabalhar e se empenhar o máximo nesse jogo, encarar como uma guerra. Com a ajuda do nosso torcedor, vamos transmitir dentro de campo todo apoio que eles passam para a gente na arquibancada. Temos que levar para dentro de campo e fazer por merecer para retribuir todo o apoio que eles passam", disse.

Veja outros tópicos da coletiva de Luan Santos

Mais da metade da Série A no Z-4 incomoda?

"Acho que não chega a interferir, mas é claro que incomoda não só eu como todos os jogadores. É chato passar a maioria do campeonato na parte do Z-4, mas não é por falta de trabalho. A gente vem se empenhando, temos feito grandes jogos, mas infelizmente a gente tá pecando e errando por algum detalhe. Temos que usar essa força do Barradão, da nossa torcida. A nossa equipe é muito forte aqui, então a gente tem que trazer isso para o nosso lado e, se Deus quiser, conseguir os três pontos"

Ausência de Matheuzinho