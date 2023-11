Luis Díaz chega à Colômbia e se emociona ao reencontrar pai após sequestro

Luis Diaz e o pai Mané Díaz. Crédito: Divulgação

O atacante Luis Díaz, do Liverpool, desembarcou na Colômbia nesta terça-feira e reencontrou seu pai, Luis Manuel Díaz, libertado na quinta-feira após passar quase duas semanas sequestrado por integrantes do grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN). As fotos do reencontro foram publicadas nas redes sociais da seleção colombiana de futebol, que recebeu o jogador para iniciar a preparação para duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, a primeira delas contra o Brasil, quinta-feira, em Barranquilla, às 21 horas.

"Assim foi o emocionante reencontro de Lucho com seu papai Mané Díaz e sua família. Te amamos e estamos mais unidos do que nunca", escreveu a página oficial da seleção ao compartilhar as fotos, que mostram Mané, apelido do pai do atacante, chorando ao abraçar o filho e a neta Roma, de apenas dois anos.

Mané Díaz foi sequestrado no dia 28 de outubro, junto de sua mulher e mãe de Luis Díaz, Cilenis Marulanda Molina, na cidade colombiana de Barrancas. Horas depois, Cilenis foi resgatada pela polícia após ser deixada em uma zona rural, mas Mane não foi liberado. Mais tarde, o governo da Colômbia informou que uma unidade do ELN foi a responsável pelo sequestro. No mesmo dia, formou um gabinete de crise e divulgou um comunicado exigindo a libertação imediata de Mane.

O ELN respondeu com uma nota classificando o sequestro como "um erro" e prometeu libertar o sequestrado, antes de dizer que o processo de libertação havia sido prejudicado pelo desembarque de militares colombianos no norte do país. O grupo alegou que não poderia garantir a segurança de Mane naquelas circunstâncias

O atacante do Liverpool se ausentou de dois jogos enquanto vivia o drama de ter o pai em cativeiro, mas voltou a jogar dia 5 de novembro, quando marcou o gol do empate por 1 a 1 com o Luton Town e, ao celebrar, exibiu a frase "Liberdade para papai" estampada em uma camiseta que vestia por baixo do uniforme. Depois da partida, ainda publicou um comunicado em que falava diretamente ao ELN e pedia o apoio de autoridades internacionais

? ¡?????????? ? ???? ????????!



Así fue el emocionante encuentro de Lucho con su papá Mané Díaz y su familia???❤️



¡Te queremos y estamos más unidos que nunca! @LuisFDiaz19 #TodosSomosColombia?? pic.twitter.com/mtYBNUsURq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2023

A libertação veio quatro dias depois da manifestação pública de Luís Díaz. No dia 9, quinta-feira, Mané Díaz foi entregue a uma comissão humanitária da missão de paz da ONU na Colômbia e da Igreja Católica, nas redondezas de Barrancas, onde o sequestro foi consumado.