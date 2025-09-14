Acesse sua conta
Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis

Foi o terceiro título da temporada para a parceria

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 07:10

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos
A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos Crédito: Fotojump/SP Open

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos venceram, de virada, neste sábado as brasileiras Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 10/4) e ficaram com o título em duplas do SP Open de tênis no complexo do Parque Villa-Lobo, em São Paulo.

Foi o terceiro título da temporada para a parceria, cabeça de chave número um do torneio paulistano. Elas já haviam vencido os WTA 500 de Linz e Estrasburgo. Aos 28 anos, Stefani é a 23ª do ranking de duplas e conquistou seu 12° título. Ex-número um do ranking de duplas, Babos é atualmente a 22, tem 32 anos e ergueu seu 28° título.

Vice-campeãs, Ingrid Martins é a 69ª do mundo e tem dois títulos de WTA 250, torneios de mesmo porte do SP Open, conquistados em Bad Homburg e Merida. Laura Pigossi, 105ª do ranking, buscava seu primeiro título na elite do tênis.

A final teve apenas uma quebra no primeiro set, conquistada por Pigossi e Ingrid logo no início do jogo. Elas só precisaram administrar a vantagem para vencer por 6/4. Stefani e Babos reagiram no segundo set, conseguindo uma quebra também no começo da parcial e levaram a decisão para o match-tiebreak.

Mais experientes, Stefani e Babos aproveitaram o bom momento e logo abriram vantagem na parcial decisiva. A dupla liderou o placar durante todo o tempo e fechou a partida com tranquilidade para levantar o troféu.

