COPA DO BRASIL

Luiz Araújo treina normalmente no campo e pode reforçar o Flamengo na final da Copa do Brasil

O atacante passou dois meses se recuperando de uma fratura na cartilagem do joelho direito

Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 13:35

Luiz Araújo, do Flamengo Crédito: Gilvan Souza / Flamengo

Com os dedos apontados para o céu, Luiz Araújo entrou para treinar em campo no Flamengo. Após quase dois meses se recuperando de uma fratura na cartilagem do joelho direito, o atacante está recuperado e na expectativa de ser relacionado para a final da copa do Brasil, domingo, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O técnico Filipe Luis já havia dito, após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, quarta-feira, no Brasileirão, que tinha esperanças de contar com o atacante, já que está carente na posição com a ausência de Éverton Cebolinha e de Pedro, também machucados. O uruguaio De la Cruz também pode aparecer na decisão.

"Existem jogadores que, sim, envolvem certos riscos e sacrifícios, mas acredito que podemos ter a maior parte do elenco disponível", disse o técnico. "Tenho a esperança de poder contar com De La Cruz e Luiz Araújo, espero que possam estar disponíveis no domingo."

Luiz Araújo passou por uma artroscopia no joelho e corria o risco de não atuar mais na temporada. Treinando sem dores, ele aprimora o físico para ao menos estar na reserva diante do Atlético-MG, se colocando como uma opção mais experiente a Filipe Luís.

Torcedores celebram a volta de Luiz Araújo, que vem sendo substituído por Bruno Henrique. Ao mesmo tempo, pedem cautela para que o importante jogador não volte a sofrer um problema clínico. A lesão no joelho veio quando o atacante tinha grande e desgastante sequência de jogos.