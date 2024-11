BRASILEIRÃO

Flamengo enfrentará o Cruzeiro sem metade dos titulares

Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley ficaram de fora da escalação para cuidados médicos

A equipe do Flamengo enfrentará o Cruzeiro na próxima quarta-feira (6), às 21h, no estádio Independência. Durante a viagem do elenco para Belo Horizonte, os cinco estarão no Rio de Janeiro, em intensivo tratamento no departamento médico.