PRÉ-OLÍMPICO

Luiz Oliveira, o Bolinha, se torna o 10º representante do boxe brasileiro na Olimpíada de Paris

O boxe brasileiro garantiu o décimo representante nos Jogos Olímpicos de Paris. Trata-se de Luiz Oliveira, o Bolinha (57kg), que nesta segunda-feira venceu o britânico Owain Harris-Allan, por decisão unânime, pela quarta rodada do Pré-Olímpico Mundial, em Busto Arsizio, na Itália.

Assim como havia feito nas três primeiras lutas, Bolinha mais uma vez tomou a iniciativa e dominou o combate no primeiro round No segundo assalto, Harris-Allan tentou reagir, mas o brasileiro conseguiu manter a superioridade, controlando o duelo no terceiro e último round para ter vitória por decisão unânime. O brasileiro segue na competição e vai disputar a semifinal.