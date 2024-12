BASQUETE

Luka Doncic se lesiona e fica de fora da disputa pelo MVP da temporada

O jogador do Dallas Mavericks machucou a panturrilha e não atingirá a quantidade mínima de jogos para concorrer ao prêmio de melhor jogador

O jogador deixou a quadra pela última vez no terceiro quarto do jogo, saindo do ginásio já com muletas. Essa não é a primeira vez que sua panturrilha é lesionada, já tendo sido motivo de afastamento de práticas em 2023, e na pré-temporada de 2024.