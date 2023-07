Lula detona escolha por Ancelotti para Seleção Brasileira

Lula durante entrevista ao SBT. Crédito: SBT/Reprodução

A escolha da CBF por Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira não foi aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante entrevista ao SBT News, o político criticou a provável contratação do técnico italiano, que deve chegar em junho do ano que vem, quando encerrará seu contrato com o Real Madrid.



"Ancelotti nunca foi técnico da Itália. Por que ele não resolve o problema da Itália, que nem disputou a última Copa do Mundo?", disparou.

Por outro lado, Lula comemorou a escolha de Fernando Diniz como treinador interino do Brasil. O comandante ficará no cargo apenas pelos próximos 12 meses, quando acumulará o trabalho de técnico da seleção e do Fluminense.

"Ele [Diniz] tem personalidade, ele tem criatividade, e ele tem comando do vestiário. No futebol, o técnico tem que comandar o vestiário, porque é no vestiário em que acontecem as desavenças. Acho que o Diniz terá competência para isso", disse Lula, que ainda criticou a atual geração de jogadores do país.

" O problema não é o Diniz. O problema é que a gente não tem hoje a qualidade dos jogadores que a gente já teve em outras épocas. A gente está em uma entressafra não muito boa", afirmou.