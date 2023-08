Lutadora do UFC mostra processo bizarro para bater peso

Amanda Lemos apareceu debilitada em vídeo postado nas redes sociais. Crédito: Mike Roach/Zuffa LLC

Muitos lutadores relatam que a perda de peso é a pior parte da preparação. Exercícios físicos a mais, sauna, alimentação controlada e até técnicas extremas são usadas pelos atletas para vencer a balança na temida pesagem. E, em um vídeo postado nas redes sociais, a brasileira Amanda Lemos chamou a atenção ao mostrar as dificuldades que passou antes de sua última luta pelo UFC.



Nas imagens, a lutadora aparece precisando de ajuda até mesmo para se locomover, visivelmente sofrendo com o impacto da perda de peso. Membros de seu staff aparecem no vídeo, inclusive carregando a atleta.

"Fácil? Nunca foi! Essa é a minha vida, o meu trabalho e eu amo o que faço e Glória a Deus por isso! Obrigada a todos os envolvidos nessa jornada", escreveu Amanda, na legenda.

A lutadora de 36 anos entrou no octógono há pouco mais de uma semana, no dia 19 de agosto, para enfrentar a chinesa Zhang Weili, valendo o cinturão do peso-palha. Amanda vinha de duas vitórias consecutivas e ganhava sua primeira chance de um título no UFC de sua carreira. Mas a adversária dominou o combate e se sagrou vencedora da luta por decisão unânime.