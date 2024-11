FUTEBOL

Luxemburgo diz que não quer ser mais treinador: 'Falam muita bobagem'

Profissional afirmou que não quer ser alvo de pessoas que não sabem nada de futebol: 'Isso muda a minha vontade de voltar'

Sem clube desde setembro do ano passado após deixar o Corinthians, Vanderlei Luxemburgo falou sobre a sequência da carreira. E admitiu: hoje, não quer mais ser treinador de futebol. O profissional explicou a decisão durante entrevista ao podcast Charla, e, em um forte desabafo, afirmou que a falta de respeito tem forte relação com a escolha.

"Vocês conhecem a minha história, mas tem muita gente que não conhece e falam pelos últimos 20 anos de futebol. E não sabem o que aconteceu comigo na história, falam muita bobagem, como se eu fosse um merd***, sem respeito, sem nada. Não quero colocar o nome do Luxemburgo pra ser discutido por um cara que não sabe nada de futebol, que torce pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Corinthians, que torce e começa a me julgar? Isso muda a minha vontade de voltar ao futebol", completou.

Luxa, porém, não descarta voltar à rotina do mundo da bola. Mas em outra função, como dirigente de um clube. Porém, ele teria algumas condições para aceitar um convite do tipo.

"Se falar 'você vai ser o responsável pelo futebol', aceitaria (voltar ao futebol). Os diretores executivos de hoje não são mais responsáveis pelo futebol. São interesses próprios, vou falar e fod***. Quantos treinadores mudaram no Flamengo com o Rodrigo Caetano? Uma série. Quantos mudaram com o Alexandre Mattos no Palmeiras? Então para ser o responsável tem que ser responsável mesmo. Dando resultado, tendo participação no negócio", explicou.