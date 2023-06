Maior goleador da Série B, Vitória tem veteranos no comando do ataque

Os atacantes Osvaldo e Tréllez usam a experiência a favor do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ataque mais eficiente da Série B do Brasileiro é comandado por veteranos. Dono do status, o Vitória marcou 22 gols na competição e tem a experiência como um dos trunfos do setor. Osvaldo, Santiago Tréllez, Wellington Nem e companhia estão impondo respeito diante das traves adversárias e fazendo a alegria da nação rubro-negra.



A média de idade do ataque do Leão é de 30 anos. Dos nove atacantes, cinco são trintões. Por ordem crescente, Pablo Diogo (30), Welligton Nem (31), Santiago Tréllez (33), Osvaldo (36) e Léo Gamalho (37). O mais novo é Zé Hugo (23). Matheusinho (25), Welder (28) e Nicolás Dibble (29) são os outros atacantes do elenco.

Santiago Tréllez e Osvaldo são os atacantes que mais produziram até aqui na Série B. O colombiano é o artilheiro do time na competição, com quatro gols. Também deu uma assistência. Sem muito espaço no começo da Série B, ele aproveitou as brechas e se firmou como titular. Foram oito jogos, quatro deles no onze inicial.

Osvaldo é o jogador mais regular do elenco rubro-negro e também o garçom do time na competição. Disputou 11 das 12 rodadas e deu seis passes para gols. Além disso, balançou a rede duas vezes.

Wellington Nem demorou para ter chance no time, mas mostrou serviço e se manteve entre os titulares. Em cinco jogos na Série B, quatro deles no onze inicial, marcou dois gols e deu uma assistência.

A tendência é que os três estejam juntos novamente fazendo uso da experiência que têm diante do Guarani, domingo (25), às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B. Com 25 pontos, o Leão é o vice-líder. O Bugre soma 16 e ocupa a 11ª colocação.

"São jogadores experientes, que estão acostumados a decidir grandes jogos, preparados. Acho que hoje em dia cada vez mais essa situação de idade vai ficando para trás. A gente vê os grandes jogadores atuando em altíssimo nível. Basta se cuidar e fazer as coisas certinhas, que consegue jogar por muito tempo. Hoje em dia tem a tecnologia de grandes aparelhos para recuperação a nosso favor (...)", pontuou o meia Giovanni Augusto, 33 anos. Camisa 10 do time, ele também está na lista de jogadores mais experientes do elenco rubro-negro e não entrou na estatística citada anteriormente por ser meio-campista.

Ao contrário de Osvaldo, Tréllez e Wellington Nem, Léo Gamalho ainda não tem presença confirmada entre os relacionados para o jogo contra o Guarani. O atacante voltou a treinar com bola junto com o grupo na terça-feira (20). As idas e vindas ao departamento médico o impediram de ter uma sequência com a camisa do Vitória.

O centroavante já teve um ferimento profundo no braço após se chocar em uma barreira móvel durante um treinamento, lesão na panturrilha, entorse no tornozelo e, por último, passou por cirurgia para tratar câncer de pele. Jogador mais velho do elenco, o atacante disputou quatro jogos, todos como titular, e marcou dois gols.

Mais novo entre os atacantes, Zé Hugo é a principal válvula de velocidade do ataque. Ele disputou 10 jogos, nove deles como titular, marcou dois gols e deu uma assistência. Nicolás Dibble foi o único do setor que ainda não entrou em campo. O uruguaio foi relacionado para apenas uma partida da Série B, contra o Tombense, mas não deixou o banco.

Confira os números dos atacantes do Vitória na Série B:

Léo Gamalho

37 anos

4 jogos (todos como titular)

2 gols

Nenhuma assistência

Osvaldo

36 anos

11 jogos (todos como titular)

2 gols

6 assistências

Santiago Tréllez

33 anos

8 jogos (4 como titular)

4 gols

1 assistência

Wellington Nem

31 anos

5 jogos (4 como titular)

2 gols

1 assistência

Pablo Diogo

30 anos

1 jogo (nenhum como titular)

Nenhum gol

Nenhuma assistência

Nicolás Dibble

29 anos

Nenhum jogo

Nenhum gol

Nenhuma assistência

Welder

28 anos

6 jogos (4 como titular)

1 gol

Nenhuma assistência

Matheusinho

25 anos

6 jogos (3 como titular)

Nenhum gol

1 assistência

Zé Hugo

23 anos

10 jogos (9 como titular)

2 gols