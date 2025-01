CAMPEONATO INGLÊS

Manchester City x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela 23ª rodada da competição

O Manchester City recebe o Chelsea, neste sábado (25), em jogo válido pela 23ª rodada da Premier League. A bola vai rolar às 14h30, no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela. Enquanto os Blues estão na 4ª colocação, com 40 pontos, o time do técnico Pep Guardiola tem 38 e ocupa o 5º lugar.>