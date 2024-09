FEMINICÍDIO

Maratonista olímpica de Uganda morre dias após ser queimada pelo namorado

A maratonista Rebecca Cheptegei morreu nesta quinta-feira, quatro dias após ser atacada pelo namorado. A atleta de Uganda, que disputou a Olimpíada de Paris-2024, não resistiu às queimaduras que alcançaram 80% do seu corpo. Dickson Ndiema ateou fogo na corredora de 33 anos no domingo após uma briga.

A morte foi anunciada pelo Moi Teaching and Referral Hospital, na cidade de Eldoret, no Quênia, onde mora e treina. De acordo com um porta-voz do hospital, Cheptegei teve falência múltipla dos órgãos em razão das queimaduras. Ela estava totalmente sedada desde que deu entrada no local, no domingo.