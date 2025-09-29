VÍDEO

Marcelinho Carioca e Luxemburgo fazem as pazes após 18 anos: ‘Fui malcriado’

Desafetos apareceram em vídeo abraçados

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:41

Luxemburgo e Marcelinho Carioca Crédito: Reprodução

Um encontro inesperado marcou o fim de uma rivalidade que se arrastava por quase duas décadas. Neste sábado (27), Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo deixaram para trás a briga que começou em rede nacional e viralizou ao longo dos anos. Em vídeo que circula nas redes sociais, ex-jogador e treinador aparecem abraçados e rindo da antiga desavença.

A história entre os dois é antiga. Companheiros de conquistas no Corinthians, eles foram campeões brasileiros juntos em 1998, quando a equipe alvinegra venceu o Cruzeiro em três jogos sob comando de Luxemburgo e com destaque para Marcelinho.

18 anos depois, Luxemburgo e Marcelinho Carioca fizeram as pazes!



? Reprodução pic.twitter.com/DVAkcBLzJl — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) September 28, 2025

“Olha esse encontro inusitado, se combinasse e marcasse não iria dar certo. A vida passa, a gente vai ficando velho, as mágoas ficam para trás. O importante é o coração perdoar. Eu fui malcriado e moleque safado”, declarou Marcelinho durante a reconciliação.

Luxemburgo também fez questão de comentar o reencontro: “Esse encontro todo mundo da imprensa queria que acontecesse para flagrar, mas ninguém está vendo. Está tudo certo, estamos ficando velho. Moleque safado”.