Marcelinho Carioca e Luxemburgo fazem as pazes após 18 anos: ‘Fui malcriado’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:41
Um encontro inesperado marcou o fim de uma rivalidade que se arrastava por quase duas décadas. Neste sábado (27), Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo deixaram para trás a briga que começou em rede nacional e viralizou ao longo dos anos. Em vídeo que circula nas redes sociais, ex-jogador e treinador aparecem abraçados e rindo da antiga desavença.
A história entre os dois é antiga. Companheiros de conquistas no Corinthians, eles foram campeões brasileiros juntos em 1998, quando a equipe alvinegra venceu o Cruzeiro em três jogos sob comando de Luxemburgo e com destaque para Marcelinho.
“Olha esse encontro inusitado, se combinasse e marcasse não iria dar certo. A vida passa, a gente vai ficando velho, as mágoas ficam para trás. O importante é o coração perdoar. Eu fui malcriado e moleque safado”, declarou Marcelinho durante a reconciliação.
Luxemburgo também fez questão de comentar o reencontro: “Esse encontro todo mundo da imprensa queria que acontecesse para flagrar, mas ninguém está vendo. Está tudo certo, estamos ficando velho. Moleque safado”.
O desentendimento entre eles começou em 2007, durante participação em um programa da Band, quando divergências sobre o passado vieram à tona. A discussão ganhou corpo e resultou em trocas de acusações, que iam desde disputas pessoais envolvendo mulheres até cobranças financeiras, rendendo inclusive ações judiciais. Foi nesse episódio que Luxemburgo disparou contra Marcelinho a frase que virou meme nas redes sociais: “você é moleque, você é safado”.