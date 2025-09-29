DESPEDIDA

Cachorro de Lewis Hamilton morre nos braços do piloto: 'Meu melhor amigo'

Bulldogue inglês era criado pelo atleta desde 2013

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:07

Lewis Hamilton com Roscoe Crédito: Reprodução

O piloto Lewis Hamilton anunciou a morte de seu cão Roscoe, um bulldogue inglês que se tornou presença marcante nos bastidores da Fórmula 1. O animal havia sido internado recentemente com pneumonia e chegou a sofrer uma parada cardíaca durante a internação. Dias antes, o piloto já havia revelado que o companheiro estava em coma.

"Perdi meu melhor amigo ontem à noite. Obrigada a todos pelo amor que demonstraram a ele ao longo dos anos. Roscoe para sempre", escreveu o heptacampeão mundial em suas redes sociais nesta segunda (29).

Antes da confirmação da perda, Hamilton havia pedido apoio aos fãs. "Por favor, mantenham o Roscoe em seus pensamentos. Estou ao lado dele e quero agradecer a todos pelas orações e apoio", publicou.

O atleta falou da decisão difícil pelo sacrifício do animal. "Depois de quatro dias no suporte de vida, a lutar com toda a força que ele tinha, tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o fim. Sinto-me tão grato e honrado por ter partilhado a minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um amigo verdadeiro", disse.

Lewis Hamilton e seu cachorro Roscoe 1 de 10

Ele celebrou os anos que teve com o cão. "Trazer o Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que já tomei, e vou guardar para sempre as memórias que criamos juntos. Apesar de ter perdido Coco, nunca tive de fazer um cão dormir antes, embora saiba que a minha mãe e muitos amigos próximos o fizeram. É uma das experiências mais dolorosas e sinto uma ligação profunda com todos que passaram pela perda de um animal de estimação amado", lamentou.

O piloto falou mais do momento da despedida. "Embora tenha sido tão difícil, tê-lo foi uma das partes mais bonitas da vida - amar tão profundamente e ser amado em troca. Obrigado a todos pelo amor e apoio que demonstraram ao Roscoe ao longo dos anos. Tem sido tão especial testemunhar e sentir. Ele morreu na noite de domingo, 28 de setembro nos meus braços", desabafou.

Roscoe era conhecido do público da Fórmula 1 e chegou a acumular mais de um milhão de seguidores no Instagram. Desde 2013, quando passou a viver com Hamilton, foi tratado pelo piloto como parte da família.