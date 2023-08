Marcelo pode ser suspenso por 'tempo indeterminado' após lesão grave

O lateral Marcelo, do Fluminense, foi denunciado pela unidade disciplinar da Conmebol pela expulsão no jogo contra o Argentinos Juniors na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O atleta foi enquadrado no artigo 14.1, inciso b do código de competições e pode desfalcar a equipe por tempo indeterminado.



De acordo com o texto do artigo, a Conmebol pode suspender o jogador brasileiro "por pelo menos um jogo na competição ou por período indeterminado". A entidade não estipulou um tempo máximo de afastamento para casos como o de Marcelo e o Fluminense tem até a próxima quarta-feira (9) para se posicionar sobre o caso.