Marcos Felipe brilha e Bahia empata sem gols com o São Paulo no Morumbi

O Bahia fez mais um jogo ruim no Campeonato Brasileiro. Crédito: Rafael Machaddo/EC bahia

O Bahia segue a sina de não vencer no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo (30), o tricolor empatou por 0x0 com o São Paulo, no Morumbi. O clube baiano chegou ao sexto jogo sem vitória e segue na zona de rebaixamento. É o 17º colocado, com 15 pontos.



Fora de casa, o Esquadrão fez um jogo de pouca consistência defensiva e viu o São Paulo empilhar chances perdidas. O goleiro Marcos Felipe, com defesas milagrosas, foi o grande nome do duelo.

No segundo tempo, o time de Renato Paiva conseguiu aumentar o seu volume no ataque, mas não foi o suficiente para conquistar os três pontos.

O próximo compromisso do clube baiano no Brasileirão será no domingo (6), contra o América-MG, às 18h30, na Fonte Nova.

SÓ DEU SÃO PAULO

Pressionado, Renato Paiva fez duas mudanças no time titular. Vitor Hugo entrou na vaga do suspenso Kanu, e Mingotti ganhou a disputa com o centroavante Everaldo. As novidades ficaram no banco de reservas. Recém contratados, Adriel, Camilo Cándido e Rafael Ratão foram relacionados. Recuperado de lesão, Jacaré também voltou.

O jogo começou quente e o São Paulo perdeu uma chance incrível com apenas 10 segundos. Era o prognóstico do que estava por vir.

O time paulista adotou a marcação alta para pressionar o Bahia na saída de bola. Mesmo assim, o time baiano manteve a postura de sair jogando e causava preocupação por possíveis erros na defesa.

O Bahia tinha dificuldade para executar a proposta de sair no contra-ataque e sofria a pressão adversária. Marcos Felipe fez defesa milagrosa no chute de Rodrigo Nestor. Na sequência, o mesmo Nestor fez jogada dentro da área e venceu o goleiro, mas acertou a trave.

Diante da pressão paulista, Marcos Felipe se transformou no nome da partida no primeiro tempo. Lá na frente, faltava ao tricolor calibrar o pé nas poucas chances que teve. Matheus Bahia e Ademir levaram perigo com chutes de média distância

Aos 32 minutos, o que estava desenhado aconteceu. Marcos Felipe saiu jogando errado e entregou nos pés de Juan, que rolou para David. Dentro da área e completamente livre, o atacante chutou para fora e perdeu mais uma grande chance.

Ao todo foram sete defesas do goleiro do Esquadrão e uma primeira etapa que ficou barata para o time baiano.

SEM REAÇÃO

O Bahia não mudou o time para o segundo tempo. A postura também permaneceu a mesma. Apesar da tentativa de chegar ao ataque logo nos primeiros minutos, bastava o São Paulo colocar a bola no chão que conseguia envolver a defesa baiana.

A esperança do Esquadrão parecia depositada no goleiro Marcos Felipe, que seguia salvando o time de levar o gol. Para tentar mudar a situação, Renato Paiva colocou Rafael Ratão e Vitor Jacaré nas vagas de Rezende e Mingotti, respectivamente.

A mudança quase fez efeito. Aos 21 minutos, Cauly cruzou rasteiro e Jacaré tocou para o fundo das redes, mas o impedimento foi marcado e o gol acabou anulado.

Na reta final, Renato Paiva promoveu a estreia de Camilo Cándido e colocou Raul Gustavo no lugar de Thaciano. O zagueiro atuou de volante, auxiliando na construção do jogo no meio-campo.

A partida ficou aberta, com chances para os dois lados. Aos 45, Marcos Felipe fez mais um milagre na cabeçada de Arboleda, enquanto Cauly respondeu com chute cruzado que Rafael defendeu e garantiu o 0x0 no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 0x0 Bahia - Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Michel Araújo), Alisson e Wellington Rato (Alexandre Pato); David e Erisson (Juan) (Rodriguinho). Técnico: Dorival Júnior.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Vitor Hugo e Matheus Bahia (Camilo Cándido); Rezende (Rafael Ratão), Acevedo, Thaciano (Raul Gustavo) e Cauly; Ademir (Everaldo) e Mingotti (Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

Local: Morumbi

Cartão amarelo: Matheus Bahia, Gilberto, Gabriel Xavier, Rafael Ratão (Bahia)

Público: 56.067 torcedores

Renda: R$ 3.968.358,00

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (trio de Santa Catarina).