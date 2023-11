Marcos Felipe lamenta gol no fim, mas garante: 'Enquanto tiver 1% de chance, vamos acreditar'

Marcos Felipe encaixa a bola em lance do jogo do Bahia contra o São Paulo. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Bahia atuou abaixo do esperado na Arena Fonte Nova e, mesmo com casa lotada, perdeu para o São Paulo por 1x0, na noite desta quarta-feira (29), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol que decretou a derrota do Tricolor de Aço veio nos acréscimos, marcado por Caio Paulista aos 51 minutos do segundo tempo.

O Esquadrão precisava apenas de um empate para sair da zona. Mas, com o resultado negativo, se manteve no Z4 da competição, estacionado no 17º lugar com 41 pontos. Está a um de distância do Vasco, o primeiro fora da área da degola.

O goleiro Marcos Felipe foi um dos jogadores com atuação mais segura diante do São Paulo e, principalmente no primeiro tempo, fez importantes defesas para tentar levar o jogo a uma igualdade. Após o apito final, lamentou o revés em casa, mas garantiu que o Bahia continuará lutando até o fim para escapar do rebaixamento.

"Difícil encontrar palavras nesse momento. Nós trabalhamos. Vínhamos de um triunfo contra o Corinthians, sabíamos da dificuldade do jogo. Tentamos de todas as formas encontrar o gol e não achamos. Infelizmente, fomos punidos com esse gol no fim. Agora é levantar a cabeça, ainda faltam dois jogos. Enquanto ainda tiver 1% de chance, vamos acreditar", afirmou o goleiro, em entrevista ao canal Premiere.