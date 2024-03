FUTEBOL

Marta e Cristiane voltam à seleção para torneio SheBelieves Cup

Lista com 23 convocadas foi anunciada por técnico Arthur Elias, no Rio

As atacantes Marta e Cristiane, e a goleira Lorena estão de volta à lista de convocadas da seleção brasileira feminina de futebol. A relação com 23 jogadoras que disputarão o tradicional She Believes Cup, nos Estados Unidos, foi anunciada pelo técnico Arthur Elias nesta sexta-feira (15), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A SheBelieves Cup, de 1º a 9 de abril, será o último torneio da seleção antes da Olimpíada de Paris. O Brasil estreia no torneio contra o Canadá, no dia 6 de abril (sábado), em Atlanta. O segundo jogo será três dias depois, contra Japão ou Estados Unidos, em Columbus.