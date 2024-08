SÉRIE A

Matheuzinho está suspenso para o 6º Ba-Vi do ano; veja quem pode substituir o jogador

Entre as opções para o clássico deste domingo (11), o técnico Thiago Carpini pode optar por jogar com dois pontas ou dobrar os laterais

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 05:00

Vitória não conta com Matheuzinho para clássico contra o Bahia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O resultado de 1x0 sobre o Cuiabá, no Barradão, deu ao Vitória mais três pontos e um novo respiro fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, há uma semana para se preparar até o próximo desafio - que será, justamente, o clássico contra o Bahia. O jogo está marcado para o domingo (11), às 16h, na Arena Fonte Nova, e será o sexto Ba-Vi do ano.

No lado do Leão, será preciso trocar uma peça importante: Matheuzinho, que está fora pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo.

À frente do rubro-negro diante do Cuiabá, substituindo o suspenso técnico Thiago Carpini, o auxiliar Estephan Djian defendeu a permanência do camisa 30, mesmo pendurado.

“Precisava do Matheuzinho em campo. São situações que não podemos controlar. Infelizmente, ele recebeu o cartão, mas temos peças que podem ajudar. (...) Claro que é uma baixa, um jogador importante. Temos muitos dias para pensar na melhor opção e ir com força máxima no clássico”, afirmou o auxiliar.

Um dos principais jogadores do Vitória na temporada, Matheuzinho é parte fundamental no esquema de Carpini. Dentro de campo, ele joga mais à direita e tem a liberdade de flutuar pelo centro como um meia armador. A ausência será sentida no Ba-Vi pelo torcedor rubro-negro, justamente por conta das funções exercidas em campo.

A primeira alternativa é promover a entrada de Jean Mota na função. Apesar de também ser um meio-campista com características de armação, o camisa 10 não consegue oferecer a mesma dinâmica no time, diminuindo o ritmo ofensivo do Leão em comparação ao titular da posição.

Outra alternativa é abdicar de um jogador mais criativo pelas beiradas e colocar um dos pontas do elenco para dar mais profundidade. Caso a proposta seja recuar as linhas e explorar os contra-ataques, dois velocistas podem oferecer uma vantagem à estratégia. Nesse caso, Zé Hugo e Carlos Eduardo são as opções mais prováveis para iniciar ao lado de Osvaldo no ataque.

Um terceiro cenário é a dobra de laterais. A opção de deslocar um defensor para o ataque já foi usada por Carpini na competição. Na derrota para o Corinthians, pela 14ª rodada do Brasileirão, Lucas Esteves e PK ocuparam o lado esquerdo. Na direita, o uso de Raúl Cáceres e Willean Lepo pode se tornar uma opção se o lateral titular se recupere durante a semana.