ESPORTE

'Medalha na Olimpíada resgata o respeito pela seleção feminina', diz Marta

O Brasil ficou com a medalha de prata ao ser derrotado pelos Estados Unidos na final olímpica

Estadão

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 11:41

Marta Crédito: Sam Robles/CBF

Em sua última participação olímpica da carreira, Marta encarou os Jogos de Paris-2024 como sua missão final junto à seleção brasileira feminina de futebol. Em após ajudar a equipe a faturar a medalha de prata, ela se despede em tom de tarefa cumprida. "Essa medalha é para resgatar o respeito que já não tinham mais pela nossa seleção feminina. Agora vão olhar com outros olhos", afirmou.

Em evento na CBF, na segunda-feira, a Rainha do futebol brasileiro destacou a forte campanha da seleção, que deixou pelo caminho na Olimpíada rivais do peso de França e Espanha, atual campeã mundial. "A superação que a gente teve nessa competição, ela fala por si, e vale muito mais do que uma medalha ou a cor dela. A gente chegou desacreditada por muitas pessoas, por muita gente, e sendo motivo de desconfiança, até mesmo se chegaria à final", discursou.

"Vieram as adversidades e foi aí que a gente mostrou que é uma equipe, que é uma união, que é uma unidade. A gente disse antes de sair do Brasil que a Seleção estava indo para as Olimpíadas para jogar seis partidas. A gente falou que ia chegar nessa final. E não desacreditamos em nenhum momento", afirmou.

O Brasil ficou com a medalha de prata ao ser derrotado pelos Estados Unidos na final olímpica. Para Marta, o pódio coroa seguidas gerações que ajudaram a construir a formação atual da seleção.