SOBREVIVENTE DO HOLOCAUSTO

Medalhista olímpica mais velha morre aos 103 anos

Agnes Keleti tem dez medalhas olímpicas e cinco ouros, dos quais quatro conquistou aos 35 anos

Imagine viver para o esporte por amor. Se tornar ginasta, competir, sonhar com as Olimpíadas. Ter sua carreira interrompida por uma guerra mundial, assistir o cancelamento dos Jogos Olímpicos, ser perseguida, precisar se esconder, e perder seu pai em um campo de concentração.

Sobrevivente do Holocausto e da perseguição na Segunda Guerra Mundial, a húngara era a medalhista mais velha viva, e estava internada com pneumonia desde o dia 25 de dezembro, em Budapeste.

Muitos parentes de Agnes, incluindo seu pai, faleceram no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ela parou de competir por um tempo, no período em que as Olimpíadas foram suspensas, entre 1940 e 1944.

Com sua morte, todo o mundo dos esportes reverenciou a atleta que ela foi, com tributos e homenagens por todas as redes sociais. “Agnes Keleti é a maior ginasta produzida pela Hungria, mas cuja vida e carreira estão interligadas com a política de seu país e sua religião”, escreveu o Comitê Olímpico Internacional.