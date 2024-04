REFORÇO

Meia Carlos de Pena é regularizado e pode estrear pelo Bahia contra o Internacional

Uruguaio teve o nome publicado no BID da CBF

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 16:57

Carlos de Pena foi o último reforço anunciado pelo Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O Bahia ganhou um reforço para a estreia no Campeonato Brasileiro. Contratação anunciada nesta quinta-feira, o meia Carlos de Pena teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está à disposição para o duelo contra o Internacional, neste sábado (13), às 18h30, no estádio Beira Rio.

Se for escolhido por Rogério Ceni, De Pena estreará justamente contra o ex-clube. Ele estava no Inter desde 2022, e rescindiu o contrato antes de acertar com o Bahia. O vínculo do uruguaio com o Esquadrão tem validade até o fim do ano, com opção de renovação.

Carlos de Pena participou dos dois últimos treinos do Bahia antes da estreia na Série A. O meia atuou em cinco partidas do Campeonato Gaúcho este ano e vinha trabalhando normalmente no Colorado. No Esquadrão, ele será mais uma opção para Rogério manter a criatividade do meio-campo.