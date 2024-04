CORRIDA DE RUA

Meia Maratona do Salvador ao Salvador está com inscrições abertas

O primeiro lote está disponível até 28 de abril

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 09:23

Terceira edição da Meia Maratona do Salvador ao Salvador acontecerá em julho Crédito: Divulgação

A terceira edição da Meia Maratona do Salvador ao Salvador está com inscrições abertas. A corrida acontece em 28 de julho, com largada às 6h e percurso exclusivo de 21km, tem largada no Salvador Norte Shopping e chegada no Salvador Shopping.

As inscrições podem ser realizadas através do App Salvador Shopping e App Salvador Norte (disponíveis em Android e IOS); o primeiro lote está disponível até 28 de abril no valor de R$ 122,00. Pessoas idosas possuem desconto de 50% no valor base (R$87,50) e Pessoas com Deficiência terão gratuidade no evento. Para esta edição, o kit contará com produtos exclusivos, cuja entrega será realizada nos dias que antecedem a prova, nos dois centros de compras.

O atleta que participar da prova, também poderá adquirir o transfer oficial do evento com saída do Salvador Shopping para o Salvador Norte por R$25,00, que será acrescido ao valor da inscrição. Serão duas opções de transporte: antes da largada (4h40 às 5h10) e depois da chegada (9h às 10h30). O estacionamento será gratuito em ambos os shoppings. As saídas dos ônibus ocorrerão diante da demanda de público.

PÓDIO

Os três primeiros colocados (masculino e feminino) gerais receberão troféus e prêmios em dinheiro. Já na categoria faixa etária, apenas o campeão receberá troféu e prêmio em dinheiro; o segundo e o terceiro colocados receberão troféus. O regulamento completo e as inscrições estão disponíveis no App Salvador Shopping e App Salvador Norte (disponíveis em Android e IOS).

SERVIÇO

Meia Maratona do Salvador ao Salvador

Data: 28 de julho de 2024;

Largada: 6h, do Salvador Norte Shopping com chegada no Salvador Shopping;