Mendy processa Manchester City por salários não pagos após ser acusado de crimes sexuais

Agora o francês busca receber seus salários devidos até o final do contrato com o time inglês, encerrado em junho de 2023. O advogado Nick De Marco KC confirmou à Sky Sports News que apresentou uma ação multimilionária em nome do jogador.

Mendy, de 29 anos, se tornou o defensor mais caro do Campeonato Inglês quando o City pagou 52 milhões de libras (cerca de R$ 315 milhões) para tirá-lo do Monaco em 2017. O jogador conquistou três títulos com o time inglês e integrou a seleção campeã da Copa do Mundo de 2018. Ele defendeu o time comandado por Guardiola até agosto de 2021 e atualmente atua no francês Lorient.