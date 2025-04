LAZER E ESPORTE

Mergulho e canoagem havaiana: clube de Salvador oferece passeios em meio à chuva no outono

Segundo a gestora do clube Kaiaulu Va’a, Lorena Lago, chuvas esparsas da estação não atrapalham a busca pelo lazer em atividades marítimas.

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 14:29

Clube de Canoagem Kaiaulu Va’a Crédito: Divulgação

Praias lotadas, espetinhos e canoas havaianas em alto mar são retratos típicos do litoral baiano. Na popular “estação das frutas” (20 de março a 20 de junho), quem esperava um tempo frio, se surpreendeu. Para os esportistas marítimos, as condições desfavoráveis para as chuvas em toda região Nordeste são as boas novas do Prognóstico Climático de Outono.>

Apesar do quadro pluviométrico, a gestora Clube de Canoagem Kaiaulu Va’a, Lorena Lago, explica que no outono, as temperaturas permanecem elevadas e as chuvas são curtas e irregulares. Dessa forma, a Baía de Todos os Santos ainda se mantém, nessa estação, como local propício à prática de esportes náuticos.>

“A chuva, que ocorre de forma esparsa no outono, não atrapalha a atividade pois somente a condição de ventos fortes, raios ou relâmpagos inviabilizam a programação. Remamos em águas abrigadas dentro da Baía de Todos os Santos, que são condições de águas calmas, tranquilas e quentes, mesmo nesta estação do ano”, pontua. >

A explicação está baseada na proximidade da Baía de Todos os Santos com a Linha do Equador. As variações pouco visíveis nas estações do ano ocorrem devido à posição constante da região em relação ao Sol ao longo do ano, o que resulta em pouca diferença entre inverno, verão, primavera e outono. No entanto, à medida que se afasta do Equador, as mudanças sazonais tornam-se mais nítidas.>

Com atividades profissionais e recreativas, o Clube Kaiaulu Va’a oferece uma alternativa saudável para quem busca se conectar com a natureza. A prática, que atrai desde iniciantes até atletas de alto nível, popularizou-se como opção de lazer entre amigos e famílias.>

Lorena ressalta que o clube também realiza diariamente estudo das condições climáticas antes da realização das atividades. “Nossa equipe é composta por profissionais extremamente competentes e qualificados. Apesar de conhecermos o ‘outono baiano’, sempre realizamos a observação do mar, das correntes e dos ventos, para realizar a atividade em segurança, seguindo todas as regras de navegação da capitania dos portos e da marinha, inclusive com uso de coletes”, informa. >

Para garantir a diversão e a prática esportiva, a Kaiaulu Va’a preparou ainda mais uma novidade para enriquecer a experiência dos baianos: o flutuador, desenvolvido especialmente para mergulhos e registros fotográficos em cenários da Baía de Todos os Santos.>

Com a mudança das estações, o clima fresco faz o corpo queimar mais calorias para se aquecer, tornando o outono ideal para a prática de exercícios físicos. Além disso, para quem deseja se aventurar na canoagem havaiana e outras modalidades do remo, é possível experimentar o nascer do sol em pleno mar. >