FUTEBOL

Messi quer jogar a Copa do Mundo de 2026, revela técnico da Argentina

Lionel Scaloni falou sobre o futuro do craque na seleção



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 10:55

Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Fifa/Divulgação

Lionel Messi quer disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. É isso que garante o técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni. De acordo com o treinador, o jogador de 37 anos tem o desejo de jogar o sexto Mundial. Até aqui, ele disputou as edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Vale lembrar que o astro havia dito que a edição do Catar seria sua última aparição no torneio.>

"Tanto ele quanto seus companheiros de equipe estão cientes de que ainda há um tempo razoável pela frente", disse Scaloni, em entrevista ao canal DSPORTS. "Ele tem o desejo de querer disputar uma Copa do Mundo, assim como todos os outros. Mas para ter certeza disso...".>

Apesar da declaração, o treinador revelou que não vem conversando com Messi sobre o assunto. "Não, nem com ele nem com ninguém, porque não somos nós que perguntamos o que ele está pensando em fazer. Há tempo ainda, deixemos o tempo passar e vejamos como ele chega lá. Ele sabe muito bem tudo o que pensamos e é o mais inteligente de todos nós.">

Desde o fim da Copa de 2022, Messi evita confirmar sua presença no Mundial de 2026. O argentino, se entrar em campo na próxima Copa, baterá o recorde de participações no grande evento do futebol mundial, com seis Mundiais no currículo.>