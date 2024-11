ALTERAÇÃO

Metrô terá horário especial para Bahia x São Paulo

Por conta do horário do confronto, as estações Brotas e Campo da Pólvora terão horário estendido

Vitor Rocha

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 16:51

Estação de metrô Crédito: CCR/Divulgação

O metrô de Salvador terá mudança de horário nesta terça-feira (5) devido à partida entre Bahia e São Paulo, que acontece às 21h30, na Arena Fonte Nova. Por conta do horário do confronto, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, as estações Brotas e Campo da Pólvora estarão abertas para embarque até as 00h45, enquanto as demais paradas do sistema metroviário estarão disponíveis apenas para desembarque.