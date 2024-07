FUTEBOL ITALIANO

Milan oficializa contratação do atacante Morata, campeão da Eurocopa com a Espanha

Titular da seleção da Espanha na conquista da Eurocopa, no domingo passado, Álvaro Morata foi oficializado como reforço do Milan nesta sexta-feira. O atacante de 31 anos assinou contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais um ano, após o clube italiano desembolsar 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões).

Trata-se do valor da multa rescisória que constava no contrato de Morata com o Atlético de Madrid. O atacante, que vestirá a camisa de número sete, ganhou os holofotes nas últimas semanas por ser o capitão da jovem seleção espanhola na conquista da Eurocopa, disputada na Alemanha. Morata também foi alvo de críticas por parte da torcida em razão das atuações abaixo do esperado.