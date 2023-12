Milan vence Monza, 'apaga' eliminação na Liga dos Campeões, e fica em 3° no Italiano

O Milan curou a "ressaca" da eliminação na Liga dos Campeões da Europa com vitória por 3 a 0 sobre o Monza, neste domingo, no San Siro, em Milão, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, diminuiu a diferença em relação aos líderes do torneio, a Internazionale e a Juventude.



Com o resultado, o Milan se recupera também da derrota para o Atalanta na rodada passada e se garante mais uma vez no terceiro lugar, com 32 pontos. O Monza, por sua vez, conheceu o quarto tropeço nos últimos cinco jogos e ficou estacionado no meio da tabela de classificação com 21.