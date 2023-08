O Bahia iniciou o segundo turno do Brasileirão da forma que precisava: com triunfo sobre o Red Bull Bragantino. Em busca de uma boa sequência para se distanciar da zona de rebaixamento, o tricolor tem agora um desafio mais complicado.



Neste domingo (27), o time visita o líder Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Apesar da grande fase do alvinegro, que está isolado na primeira colocação do Brasileirão, o atacante Vinicius Mingotti acredita que o Bahia pode voltar com os três pontos na bagagem.