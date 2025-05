NBA

Minnesota Timberwolves x OKC Thunder: horário e onde assistir ao vivo

O Jogo 4 da decisão da conferência oeste será disputado no Target Center, às 21h30

Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder se enfrentam nesta segunda-feira (26/5), às 21h30 (de Brasília), no Target Center, pelo jogo 4 da final da Conferência Oeste dos playoffs da NBA 2024/25. O Thunder lidera a série por 2 a 1. Veja abaixo onde assistir ao vivo e como chegam as equipes. >

Onde assistir Timberwolves x Thunder ao vivo

Como chega o Minnesota Timberwolves

Após duas derrotas fora de casa, o Minnesota Timberwolves respondeu com autoridade no jogo 3, ao atropelar o Thunder por 143 a 101, em Minneapolis. O time da casa abriu 20 pontos de vantagem ainda no 1º quarto (34 a 14) e chegou a liderar por 42 pontos no fim do jogo. >