Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mirassol x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (10), às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol (SP)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:30

Mirassol 5x1 Vitória - 22ª rodada Série A 2025
Mirassol 5x1 Vitória - 22ª rodada Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Mirassol e Bahia se enfrentam neste sábado (10), às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Tricolor busca recuperação após derrota para o líder Palmeiras para seguir na parte alta da tabela, enquanto o time paulista tenta reagir na competição mesmo e deixar a lanterna. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo

A partida entre Mirassol e Bahia terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahia - 8ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada do por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x2 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 9
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Mirassol

O Mirassol ocupa a última colocação do Brasileirão e vive momento ruim na competição, com apenas uma vitória em 10 jogos e uma sequência de oito partidas sem vencer, incluindo cinco derrotas consecutivas. A equipe tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento. Apesar do cenário negativo no campeonato nacional, o time vem de vitória por 1x0 sobre o Lanús, pela Libertadores, resultado que elevou a confiança do elenco. Além disso, o time não conta com nenhum desfalque para a partida.

Bahia

O Bahia ocupa a 5ª colocação, com 17 pontos, e tenta se recuperar após a derrota por 2x1 para o Palmeiras na última rodada. A equipe aposta no bom desempenho como visitante, com 75% de aproveitamento (três vitórias e uma derrota), para seguir na briga pelas primeiras posições. O técnico Rogério Ceni terá praticamente força máxima. Kanu e Sanabria voltaram a ser relacionados após recuperação, enquanto Ronaldo e Ruan Pablo seguem como desfalques.

LEIA MAIS 

Everaldo se destaca no Bahia após retorno e vive melhor fase no clube

Defesa sólida vira trunfo do Bahia na briga pelos primeiros lugares do Brasileirão

'Arame liso'? Bahia está entre os times que menos precisam finalizar para marcar no Brasileirão

Bahia ganha reforço importante na zaga antes de enfrentar o Mirassol

Bahia busca recuperação contra o Mirassol para seguir entre os primeiros do Brasileirão

Prováveis escalações de Mirassol x Bahia

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, André Luís, Carlos Eduardo e Negueba; Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Mirassol x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 11ª rodada
  • Data: Sábado, 10 de abril de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Maião, Mirassol - SP
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Celso Luiz da Silva (MG)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

Tags:

Bahia Campeonato Brasileiro Mirassol

Mais recentes

Imagem - Jogador de futebol é preso por gritar 'bomba' dentro de avião e sai algemado de aeronave; VÍDEO

Jogador de futebol é preso por gritar 'bomba' dentro de avião e sai algemado de aeronave; VÍDEO
Imagem - Árbitro de Mirassol x Bahia leva 35 minutos para deixar o campo e sai escoltado por 13 policiais

Árbitro de Mirassol x Bahia leva 35 minutos para deixar o campo e sai escoltado por 13 policiais
Imagem - AO VIVO: assista Brasil x Coreia do Sul pela Fifa Series

AO VIVO: assista Brasil x Coreia do Sul pela Fifa Series