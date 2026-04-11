BRASILEIRÃO

Mirassol x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (10), às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:30

Mirassol 5x1 Vitória - 22ª rodada Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Mirassol e Bahia se enfrentam neste sábado (10), às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Tricolor busca recuperação após derrota para o líder Palmeiras para seguir na parte alta da tabela, enquanto o time paulista tenta reagir na competição mesmo e deixar a lanterna. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo

A partida entre Mirassol e Bahia terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A 1 de 9

Mirassol

O Mirassol ocupa a última colocação do Brasileirão e vive momento ruim na competição, com apenas uma vitória em 10 jogos e uma sequência de oito partidas sem vencer, incluindo cinco derrotas consecutivas. A equipe tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento. Apesar do cenário negativo no campeonato nacional, o time vem de vitória por 1x0 sobre o Lanús, pela Libertadores, resultado que elevou a confiança do elenco. Além disso, o time não conta com nenhum desfalque para a partida.

Bahia

O Bahia ocupa a 5ª colocação, com 17 pontos, e tenta se recuperar após a derrota por 2x1 para o Palmeiras na última rodada. A equipe aposta no bom desempenho como visitante, com 75% de aproveitamento (três vitórias e uma derrota), para seguir na briga pelas primeiras posições. O técnico Rogério Ceni terá praticamente força máxima. Kanu e Sanabria voltaram a ser relacionados após recuperação, enquanto Ronaldo e Ruan Pablo seguem como desfalques.

Prováveis escalações de Mirassol x Bahia

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, André Luís, Carlos Eduardo e Negueba; Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Mirassol x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 11ª rodada

Data: Sábado, 10 de abril de 2026

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maião, Mirassol - SP

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem