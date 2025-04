FIQUE LIGADO

MMA: Seis brasileiros lutam nesta sexta-feira (11); veja onde assistir ao vivo

A transmissão ao vivo do evento da PFL começa às 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de abril de 2025 às 16:38

Brasileiros se enfrentam na luta principal Crédito: Divulgação/PFL

A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, recebe nesta sexta-feira (11) mais uma noite de luta no mundo do MMA. Trata-se do terceiro evento da temporada 2025 da Professional Fighters League (PFL), que contará com seis lutadores brasileiros em ação. O formato da liga mudou: agora, quem vencer os confrontos avança diretamente às semifinais do torneio, aproximando-se do prêmio de 500 mil dólares.>

Embora não seja um evento do UFC, o torneio vem chamando atenção dos fãs de luta e artes marciais mistas, especialmente por reunir nomes conhecidos do cenário internacional, como Juliana Velasquez, Leandro Higo e Liz Carmouche.>

Onde assistir ao UFC e PFL ao vivo hoje (11/04)

A transmissão ao vivo do evento da PFL começa às 21h30 (horário de Brasília) no canal Combate, com narração de Bernardo Edler e Rhoodes Lima, e comentários de Ana Hissa, Marcos Luca Valentim e Luciano Andrade.>

As duas primeiras lutas do card também serão exibidas gratuitamente no SporTV 3, no site ge.globo, além dos canais oficiais do Combate no YouTube e Facebook.>

Card principal da PFL com brasileiros

Peso-galo: Leandro Higo x Marcirley Alves (Durin)

Leandro Higo x Marcirley Alves (Durin) Peso-mosca: Juliana Velasquez x Ekaterina Shakalova

Juliana Velasquez x Ekaterina Shakalova Peso-galo: Francesco Nuzzi x Mando Gutierrez

Francesco Nuzzi x Mando Gutierrez Peso-galo: Kasum Kasumov x Justin Wetzell >

Brasileiros no card preliminar da PFL