Morre aos 56 anos Paulão, baiano pioneiro do vôlei de praia

Carol Neves
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:41
O ex-jogador Paulo Roberto Moreira da Costa, conhecido como Paulão, morreu nesta terça-feira (2), aos 56 anos, vítima de um infarto. Natural de Salvador, ele foi um dos principais nomes do vôlei de praia e marcou a história da modalidade no Brasil.
Paulão entrou para a história em 1991, quando, ao lado de Paulo Emílio, venceu o primeiro Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A parceria rendeu ainda outras conquistas de destaque, como o bicampeonato nacional em 1996, a medalha de bronze no primeiro Campeonato Mundial da modalidade, em 1997, e o vice-campeonato do Circuito Mundial na temporada 1992/1993.
Paulão foi pioneiro do vôlei de praia
Após a carreira como atleta, ele se dedicou à formação de novos talentos e atualmente trabalhava como treinador da seleção chilena de vôlei de praia.
A ligação de Paulão com o vôlei de praia também passa pela família. Primo do campeão olímpico Ricardo, ele foi apontado pelo próprio atleta como inspiração para seguir na modalidade. Ricardo já contou em entrevistas que se apaixonou pelo esporte acompanhando os treinos do primo, quando ainda “catava bola” nas atividades. Durante a carreira, Paulão formou dupla com Paulo Emílio, conquistando sete etapas do Circuito Mundial, até encerrar a trajetória nas quadras aos 31 anos após uma grave lesão no ombro que exigiu duas cirurgias.
Torcedor do Bahia, Paulão participou do evento de anúncio da equipe tricolor de vôlei de praia em março. Em nota, o clube lamentou a morte do técnico e ressaltou a importância dele para o desenvolvimento da modalidade no Chile. "Desde 2017 no Chile, Paulão era o treinador principal da seleção nacional e contribuiu para o desenvolvimento da modalidade naquele país. Lá, conduziu a equipe em conquistas de títulos sul-americanos, pódios pan-americanos e uma classificação olímpica".
Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Voleibol lamentou a perda. “Paulão foi um precursor no vôlei de praia e marcou a modalidade não só no Brasil como em outros países, realizando um grande trabalho de desenvolvimento do esporte. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande atleta”, declarou o presidente da entidade, Radamés Lattari.