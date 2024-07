LUTO

Morre aos 59 anos Quintino Barbosa, histórico técnico do futebol baiano

O futebol baiano está de luto. Morreu nesta terça-feira (16), o técnico Quintino Barbosa, o Barbosinha. Aos 59 anos, ele estava internado no Hospital das Clínicas, em Salvador, após passar por uma cirurgia e não resistiu.

Barbosinha foi goleiro profissional, mas ganhou destaque na função de treinador. No futebol baiano, ele passou por clubes como Bahia de Feira, Juazeirense, Fluminense de Feira e Jacobina.

Em 2019, o treinador conduziu o Bahia de Feira à final do Campeonato Baiano, perdendo o título para o Bahia na decisão. Outro grande feito do técnico foi comandando a Juazeirense na Copa do Brasil de 2022. O Cancão eliminou o Vasco na competição.