LUTO

Morre Maílson, ex-lateral campeão brasileiro com o Bahia em 1988

Morreu, nesta segunda-feira (29), o ex-lateral direito do Bahia, Maílson Souza Duarte, aos 56 anos. Campeão brasileiro pelo tricolor baiano em 1988, o ídolo tratava há 14 anos de uma Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnosticada em 2010.

Maílson defendeu o tricolor baiano entre 1988 e 1995 e após o diagnóstico, o ex-atleta foi homenageado pelo Bahia e contemplado pelo programa "Dignidade aos ídolos", que dá bolsa de assistência financeira a ex-ídolos do clube que possuam dificuldades financeiras.

Ainda não há informações sobre o velório ou sepultamento. Por meio das redes sociais, o Bahia se despediu do ídolo: “Descanse em paz, ídolo. Hoje nos despedimos de um dos maiores laterais da história do Bahia. [...] Agora o céu é quem terá a sorte de testemunhar seus arcos. O Esporte Clube Bahia manifesta solidariedade aos amigos e familiares. Obrigado por tanto”, escreveu a página do clube.