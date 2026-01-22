Acesse sua conta
Morre Ronan Tyezer, técnico do sub-20 do Águia de Marabá, após acidente na Copinha

Acidente com a delegação da equipe aconteceu em Tocantins e deixou outros feridos

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:55

Ronan Tyezer, técnico do Águia de Marabá, morreu após acidente
Ronan Tyezer, técnico do Águia de Marabá, morreu após acidente Crédito: Divulgação

Ronan Tyezer Rodrigues, treinador do time sub-20 do Águia de Marabá, faleceu nesta quinta-feira (22). Ele estava internado há uma semana após um acidente envolvendo a delegação da equipe, que retornava de São Paulo, onde participou da Copinha.

O clube confirmou o falecimento e informou que Tyezer morreu devido a um trauma craniano. Em nota, o Águia de Marabá declarou: "Lamentamos profundamente esta perda, e prestamos toda solidariedade aos amigos, familiares e colegas, tendo sempre na memória a lembrança de um profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram".

Tyezer foi um dos quatro integrantes da equipe que se feriram no acidente ocorrido próximo a Crixás, no Tocantins, quando o ônibus do time colidiu com um caminhão parado na estrada sem sinalização.

Ele estava internado na UTI de um hospital em Gurupi, enquanto os outros feridos receberam atendimento e tiveram alta. O preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O técnico comandava o sub-20 do Águia de Marabá desde 2024. A participação na Copinha era histórica para o clube, que havia conquistado o vice-campeonato da Supercopa Pará da categoria.

