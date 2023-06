'Muito orgulhoso', celebra Paiva após triunfo sobre o Palmeiras

Renato Paiva exaltou desempenho do Bahia contra o Palmeiras. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Depois de oito jogos, o Bahia voltou a sentir o doce sabor do triunfo. Diante do Palmeiras, na noite desta quarta-feira, o tricolor deixou a emoção para o final. O gol que deu a vitória ao Esquadrão foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo pelo meia Thaciano.



Após a partida, o técnico Renato Paiva fez a sua análise do jogo. Ele reconheceu que esperava um duelo complicado contra o vice-líder do Brasileirão e disse que ficou orgulhoso do desempenho apresentado pelos atletas.

“O futebol é o único esporte onde você consegue sofrer 20 arremates no seu gol, faz um gol e vence por 1x0. Criar oportunidades de gols e fazer gols no Palmeiras não é fácil. Eu não esperava criar tanto, queria ter a bola e tirar a bola do Palmeiras, mas sabia que na última linha o Palmeiras é muito competente. Do nosso lado era difícil controlar os pontas, que são a fortaleza deles. Tínhamos que ser uma equipe compacta, sólida e combativa. Tivemos momentos interessantes, os 15 primeiros minutos foram extraordinários, depois o Palmeiras equilibrou. No segundo tempo, a partida perdeu intensidade. Mas eu estou muito orgulhoso dos meus jogadores por essa vitória”, iniciou ele.

“Foi um jogo contra uma enorme equipe, campeã nacional, que aproveita bem todos os momentos do jogo. Nós tínhamos que nivelar muitas coisas para ganhar do Palmeiras. Nivelar a nossa intensidade, os duelos ofensivos e defensivos, a forma compacta de atacar e defender, a velocidade dos pontas do Palmeiras... Acho que foi um jogo dividido. O nosso grande mérito foi, em muitos momentos, ter estado melhor do que o Palmeiras. Em outros momentos o Palmeiras esteve melhor, mas nós soubemos sofrer”, completou.

Para Renato Paiva, o triunfo mostra que o trabalho desenvolvido no Bahia está apresentando evolução.

“Foi um jogo equilibrado, o que para mim é um elogio, olhando o trabalho do técnico e dessa equipe [Palmeiras] feito há tanto tempo. Olho para a minha equipe e vejo cada vez mais os nossos jogadores crescerem e acreditarem no trabalho. Acho que até o final a nossa equipe foi a que mais acreditou na vitória e acabamos por ser premiados”, afirmou.

Mudança do esquema

Renato Paiva explicou a mudança do esquema de três zagueiros para apenas dois defensores e laterais que ajudaram mais na marcação. Segundo ele, o tempo livre para treinar foi fundamental na assimilação da estratégia. O Bahia passou por um período de dez dias sem jogos.

“Foi uma questão de tempo. Tivemos seis treinos até esse jogo, nos quais fomos acrescentando o que já havíamos trabalhado para cimentar esse sistema. Cada vez mais a equipe começa a ter rotinas dinâmicas e específicas para esse sistema. Agora foi por uma questão de tempo. Colocar um sistema sem treinar é de uma irresponsabilidade imensa e eu nunca farei. Para mim o treino é a mola principal do que uma equipe mostra no campo”, explicou.

O treinador também foi questionado sobre a saída de Everaldo e a entrada de Mingotti na equipe. Segundo ele, a alteração aconteceu por uma estratégia de jogo.