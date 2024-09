FALA, TREINADOR!

'Muito preparado para reta final': Carpini destaca emocional do Vitória após vencer o Atlético Goianiense

Rubro-Negro fez jogo cirúrgico e derrotou adversário por 2 a 0

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 19:34

Carpini projetou time competitivo após vitória fora de casa Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Depois do Vitória vencer o Atlético Goianiense por 2 a 0 fora de casa na tarde deste sábado (14), o técnico Thiago Carpini deu uma coletiva otimista em Goiânia. Ao falar com a imprensa, deu destaque ao mental do grupo e projetou um time competitivo para a reta final do Brasileirão. O Leão da Barra venceu em jogo de poucas oportunidades, onde controlou a partida e foi cirúrgico para bater o Dragão.

"O time foi valente. Eu acho que se tem uma equipe com o emocional forte é o Vitória. Primeiro porque o Vitória, desde as primeiras rodadas, figura ali no Z-4 ou próximo do Z-4. Então, a gente sofreu bastante. Quando você sofre, cria casca, amadurece e cresce coletivamente e individualmente. Então, a gente vem muito preparado para essa reta final", garantiu Carpini após o jogo.

Além da volta de Matheusinho, autor do segundo gol da partida, o Vitória foi para campo com mudanças táticas. Carpini deixou de lado o esquema com três volantes que é característico do time do ano para ter Matheusinho como armador, dois pontas e um centroavante. Como volantes, contou apenas com Machado e Luan. Questionado se esse seria o melhor esquema do Leão, o treinador falou que a mudança tem pontos positivos e negativos.

"É evidente que a gente me joga mais assim, fica mais ofensivo, mas tem um cobertor curto: cobre a cabeça, descobre os pés. Nesse esquema, a gente se torna um time de estatura mais baixa. Precisamos ajustar os comportamentos sem a bola para, quando ficar muito ofensivo, não ficar muito exposto, já que temos sofridos gols nessa condição", ponderou o treinador.

Carpini escalou Matheusinho de meia e abriu mão dos três volantes em Goiânia Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Ao responder sobre a mudança de formação, Carpini foi questionado se vai manter a escalação que deu certo já na próxima rodada. Ele ponderou novamente e explicou que cada jogo tem uma característica particular e, portanto, um modelo de jogo mais propício para se ter como estratégia.

"São alternativas. Hoje nós temos peças e possibilidades para a gente poder variar a performance de cada jogo, em cima de cada adversário. O jogo do Juventude é um novo cenário, um jogo que é diferente. Vamos começar a entender o melhor das forças do adversário, estudar um pouco mais e ver a melhor estratégia de poder se assertivo na partida", completou.