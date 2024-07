FUTEBOL

Mulher de Morata defende marido de críticas da imprensa espanhola: 'Não existe respeito'

Alice Campelo, mulher do atacante Álvaro Morata, defendeu o atacante das críticas que vem recebendo por seu desempenho na Eurocopa pela seleção da Espanha. Ela foi às redes sociais e demonstrou sua indignação.

"É realmente disso que o nosso País precisa no dia da semifinal com a França? O que queremos alcançar com artigos como esse? Acho que isso só serve para gerar mais ódio contra um jogador de futebol", disse Alice.