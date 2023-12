Muriel é o novo goleiro do Vitória; clube também tem acerto encaminhado com lateral direito Raul Cáceres

Goleiro Muriel vai reforçar o Vitória na temporada 2024. Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Vitória tem uma nova opção de protetor para as traves. O clube acertou a contratação do goleiro Muriel para a temporada 2024. O jogador de 36 anos assinou um pré-contrato e é aguardado na Toca do Leão na terça-feira (2), quando será iniciada a pré-temporada rubro-negra. Na chegada, o defensor irá firmar os papéis definitivos e realizar exames físicos e médicos.



Revelado pelo Internacional, Muriel também tem no currículo outros quatro times brasileiros: Caxias-RS, Portuguesa, Bahia e Fluminense. No exterior, defendeu Belenenses e B SAD, ambos de Portugal, além de AEL Limassol, do Chipre, onde passou as últimas duas temporadas.

Com a camisa do Limassol, ele fez 38 jogos. A última vez em que o goleiro teve uma sequência nos gramados brasileiros foi em 2020, ano em que entrou em campo em 41 jogos pelo Fluminense. Já em 2021 foram apenas duas partidas pelo clube carioca e, em 2022, antes de se despedir, somente uma. A passagem pelo rival Bahia foi em 2016, temporada em que o arqueiro conquistou com o tricolor o acesso à Série A do Brasileiro.

Irmão do também goleiro Alisson, da Seleção Brasileira e Liverpool, Muriel vai disputar posição com Lucas Arcanjo. Revelado na base do Vitória, o defensor de 25 anos foi um dos destaques da temporada, que culminou no retorno à primeira divisão do Brasileiro e no título de campeão da Série B, o primeiro nacional da história do clube. Em 2023, Arcanjo desbancou dois goleiros mais experientes do que ele, Thiago Rodrigues, de 34 anos, ex-Vasco, e Dalton, 36, que estava na Toca desde 2022.

LATERAL DIREITA

O Vitória também tem pré-contrato assinado com o lateral direito paraguaio Raul Cáceres. Para que a negociação seja concretizada, a diretoria rubro-negra aguarda o recebimento dos documentos referentes ao empréstimo do jogador, que precisam ser assinados pelo Guaraní, do Paraguai, clube com o qual o atleta tem vínculo.

Raul Cáceres tem 32 anos e já defendeu outros três times brasileiros. Ele vestiu a camisa do Vasco, em 2019, do Cruzeiro, em 2020 e 2021, e também do América-MG, em 2022. Em 2023, o lateral atuou em 48 jogos pelo Guaraní, do Paraguai, e marcou dois gols.

A negociação com o também lateral direito Maguinho não foi concluída. O jogador de 31 anos chegou a acertar salário com o Vitória, mas a chegada do técnico Zé Ricardo ao Goiás dificultou a rescisão com o alviverde, clube com o qual o atleta tem vínculo até o final de 2024.

Com os acertos de Muriel e Cáceres, o Vitória passa a ter oito jogadores com pré-contratos assinados para a temporada 2024. Antes deles, o clube contratou o lateral esquerdo Patrick Calmon, o zagueiro Cristian Zapata, os volantes Willian Oliveira e Caio Vinícius e os atacantes Caio Dantas e Erick Castillo.