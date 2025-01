INTERESSE

Musa do Palmeiras assume fama de maria-chuteira: 'É hipocrisia dizer que não é sonho de consumo'

Juju Alves conta que tem uma preferência por jogadores de futebol, e até um caderninho onde anota os que já se relacionou

Marina Branco

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 15:25

Juju Alves, musa do Palmeiras Crédito: Divulgação

O termo "maria-chuteira" é muito usado para falar de mulheres que têm uma preferência por jogadores de futebol na hora de se relacionar. Uma delas é a musa do Palmeiras e sósia de Gracyanne Barbosa, Juju Alves, que tem até mesmo um caderninho onde anota os nomes dos atletas com quem já se envolveu.>

Conhecida pelo bronze e corpo escultural que a assemelham tanto à participante do BBB 25, Juju Alves ficou famosa após vencer um concurso de beleza. A mineira trabalha com conteúdo adulto, e é associada sempre à artista, ex do cantor Belo.>

"Mexe com o ego ser chamada de sósia, né? Acho o máximo, mesmo não me achando parecida. A Gracyanne é incrível, tem o shape dos sonhos. O meu, estou construindo ainda. Gosto dessa coisa mais musculosa, do corpo maior. Comigo é treino todo dia, dentro e fora de campo", comenta a musa sobre as semelhanças.>

Mas a relação de Juju com o esporte extrapola os treinos, e norteia suas escolhas amorosas, que já envolveram até mesmo jogadores da Seleção Brasileira. Aos que criticam, ela afirma não se importar, por sentir que as pessoas invejam seus "affairs". >

"Que mulher não sonha em sair para jantar com um craque, que além de lindo tem charme, fama e dinheiro? É hipocrisia dizer que não é sonho de consumo. Além do mais, meus relacionamentos sempre foram de muito respeito", comenta.>

Os nomes dos jogadores com quem já se envolveu não são abertamente comentados pela musa palmeirense, mas são referenciados em dicas: "Um deles é bem famoso e já jogou em Roma, ele era um lord, me tratava como uma princesa. Outro é palmeirense, o melhor em campo".>