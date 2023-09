Na estreia de Ceni, Bahia faz quatro gols, bate Coritiba de virada e se afasta do Z4

Ratão marcou o primeiro gol do Bahia no triunfo sobre o Coritiba. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Se havia altíssima expectativa para o início da era Rogério Ceni no Bahia, a estreia empolgou. E muito: 4x2 sobre o lanterna Coritiba, na noite desta quinta-feira (14), pela 23ª rodada da Série A. O jogo, no estádio Couto Pereira, foi emocionante: gol relâmpago do rival, virada tricolor e fim do jejum como visitante. De quebra, o Esquadrão ainda conseguiu se distanciar do Z4.



Os gols do Esquadrão foram marcados por Ratão, Thaciano, Ademir e Biel. Pelo lado do adversário, Sebastián Gómez abriu o placar ainda a um minuto e meio da partida, e Andrey fechou o marcador no último lance.

O resultado levou o Bahia aos 25 pontos, assumindo provisoriamente a 15ª colocação. A pontuação é a mesma do Goiás, que leva a pior no saldo de gols. Mas ainda será preciso secar o rival para terminar a rodada nesta posição: o Esmeraldino ainda entra em campo na sexta-feira (15), contra o Palmeiras, fora de casa.

Por outro lado, uma coisa é certa: a distância da zona de rebaixamento aumentou. Agora, é de quatro pontos - o Santos, primeiro dentro do Z4, perdeu para o Cruzeiro por 3x0 e estacionou nos 21 pontos.

O triunfo sobre o Coritiba ainda deu fim a um longo jejum que assombrava o Esquadrão. Isso porque a equipe não sabia o que era fora de casa desde o início de maio, quando bateu o Vasco por 1x0 em São Januário, pela 3ª rodada. Logo em sua estreia, Ceni tratou de quebrar o tabu de mais de quatro meses - e com quatro gols marcados de uma só vez.

O próximo jogo do Bahia no Brasileirão será um novo confronto direto contra o Z4, dessa vez em casa. O Esquadrão recebe o Santos na Arena Fonte Nova na segunda-feira (18), às 20h, pela 24ª rodada.

O jogo

Em sua primeira escalação no comando do Bahia, Rogério Ceni promoveu duas mudanças. Na zaga, o suspenso Vitor Hugo deu lugar a Raul Gustavo, que venceu a concorrência com Gabriel Xavier. Já no meio, saiu Cittadini - que teve atuação ruim contra o Vasco - e entrou Yago Felipe.

Quando a bola rolou, não deu tempo dos times se esquentarem em campo. Ainda com 1 minuto e meio de jogo, Hayner surgiu pelo lado direito do campo e cruzou rasteiro. Yago Felipe tentou tirar na entrada da área, mas falhou. A bola sobrou para Sebastián Gómez, que chutou com categoria e fez o 1x0 para o Coritiba.

O Bahia não se abateu com o golpe. Por pouco, não empatou aos 9 minutos, quando Camilo Cándido cruzou pela esquerda, Luan Polli saiu mal do gol e deixou a bola com Everaldo. O centroavante finalizou sem goleiro, mas Jamerson chegou a tempo de salvar.

Se o gol não saiu ali, veio no minuto seguinte. Depois de a defesa do Coxa afastar cruzamento de Ademir, Yago recolocou a bola na área. Raul Gustavo venceu a marcação e chutou, carimbando a trave. No rebote, Rafael Ratão aproveitou a desatenção dos rivais e fez o 1x1.

O jogo continuou eletrizante. Aos 16 minutos, Ademir finalizou de fora da área, mas Luan Polli defendeu com tranquilidade. Quatro minutos depois, o Esquadrão levou um susto, quando Robson recebeu lançamento e soltou a bomba, mandando bem perto da meta de Marcos Felipe. Mas, diante do lanterna do Brasileirão, o dia era mesmo tricolor. E a virada não demorou a acontecer.

Aos 29 minutos, Cándido cruzou da esquerda, Luan Polli não segurou e soltou a bola nos pés de Thaciano. O camisa 16 finalizou para o gol vazio e deixou o Bahia na frente do marcador. A vantagem ficou ainda maior aos 34, quando Thaciano recebeu, matou no peito, avançou e rolou para Cándido. O lateral chutou no canto direito, parando na defesa de Luan Polli. Só que o goleiro deu rebote e Ademir não perdoou, empurrando para o fundo da rede: 3x1.

O Coritiba tentou descontar nos acréscimos, com dois lances quase em sequência. Primeiro, com cabeçada de Slimani aos 48 minutos - mas Marcos Felipe defendeu. Pouco depois, Marcelino Moreno surgiu em jogada pela esquerda, só que ninguém conseguiu completar.

Depois de um primeiro tempo emocionante, a etapa final foi mais calma. O Coxa voltou a ensaiar uma reação aos 17 minutos, quando Marcelino Moreno encontrou Bruno Gomes dentro da área, mas a finalização não foi boa, e o goleiro tricolor defendeu tranquilamente.

Aos 18 minutos, Ceni fez duas mudanças: sacou Ademir e Ratão para as entradas de Vitor Jacaré e Biel. Cinco minutos depois, o camisa 10 cruzou da esquerda e a bola chegou até Everaldo. O centroavante chutou forte, impedido por Luan Polli. Só que o goleiro do Coxa voltou a falhar aos 28. Após lançamento, Polli saiu mal da área e errou o corte. Facilitou o trabalho de Biel que, com o gol vazio, chutou para fazer o quarto do Bahia fora de casa.

O Coritiba chegou a descontar no finzinho. Depois de ver Marcos Felipe defender finalização cara a cara com Slimani, o Coxa diminuiu com Andrey, aos 48 minutos. Mas a noite era mesmo do tricolor no Couto Pereira: 4x2 no apito final.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2x4 Bahia - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Coritiba: Luan Polli, Hayner (Natanael), Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Samaris (Marcelino Moreno), Bruno Gomes (Andrey) e Sebastian Gómez (Diogo Oliveira); Kaio (Fransérgio), Robson e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido; Rezende (Léo Cittadini), Yago Felipe (Acevedo) e Thaciano (Lucas Mugni); Ademir (Vitor Jacaré), Rafael Ratão (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba;

Gols: Sebastián Gómez, a 1 minuto; Rafael Ratão, aos 10 minutos; Thaciano, aos 29; e Ademir, aos 34 minutos do primeiro tempo; Biel, aos 28 minutos, Andrey, aos 48 do segundo tempo;

Cartão amarelo: Hayner, Bruno Gomes e Thiago Dombroski, do Coritiba; Rezende, do Bahia;

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Daniel do Espirito Santo Parro (trio do RJ)