Foto de atletas do Nacional na Arena Cajueiro foi apagada após críticas. Crédito: reprodução

Adversário do Bahia de Feira nas oitavas de final da Série D do Brasileirão, o Nacional-AM gerou polêmica neste domingo (13) ao publicar uma foto nas redes sociais na qual os jogadores aparecem simulando um velório após rachão disputado na Arena Cajueiro, local da partida desta segunda-feira (14).



A situação gerou revolta entre torcedores, pois a "brincadeira" foi realizada apenas quatro dias após a morte do atacante Deon, do Bahia de Feira, que passou mal durante treino no estádio e não resistiu.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nota repudiando a atitude do clube amazonense.

"A Federação Bahiana de Futebol repudia veementemente uma postagem feita pelo Nacional Futebol Clube, adversário do Bahia de Feira nas oitavas de final da Série D do Brasileirão, neste domingo (13), em uma rede social. Apenas quatro dias após o falecimento do atacante Deon, os atletas do clube amazonense demonstraram falta de empatia, tolerância e respeito com uma simulação desnecessária, que indignou todos os baianos", diz trecho da nota.

Após as críticas, o Nacional apagou a foto da rede social. A empresa que cuida da comunicação do clube soltou nota na qual explica que a simulação é um costume realizado entre os atletas antes do jogos, mas reconheceu o erro, dado o contexto.

"A proporção da foto do Nacional foi negativa. Assumo aqui o erro da publicação. Principalmente porque isso machucou pessoas próximas ao atleta Deon, falecido dias atrás. Eu me pronuncio porque sou proprietária da agência que cuida da assessoria do Nacional. Passou por mim a foto, e por outras pessoas", escreveu Larissa Balieiro.

"O elenco do Nacional assim como nós da agência, vivemos agora um momento de concentração para o jogo e muito por isso, não tivemos inteligência de analisar que a foto afetaria pessoas que vivem um outro momento: de assimilação e impacto ainda dá precoce perda do atleta. Nos solidarizamos e acompanhamos a comoção do acontecido. Mas, foi no automático a publicação. Sem NENHUMA INTENÇÃO de afetar", completou.

A partida entre Bahia de Feira e Nacional-AM seria realizada no sábado (12), mas foi adiada pela CBF para a segunda-feira (14), às 19h, por conta da morte de Deon.